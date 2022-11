Pensioni, Quota 41 per un anno poi la riforma. Durigon: "Ecco cosa faremo e quanto costerà"

14 novembre 2022 a

Pensioni: un anno di transizione, poi la vera riforma. Non si tornerà alla legge Fornero. Questo è certo. Almeno stando alle dichiarazioni di Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro della Lega. In una intervista a La Repubblica ha spiegato che "a gennaio non si tornerà pienamente alla legge Fornero. Avremo una Quota 41 con 61 o 62 anni di età per il solo 2023, come misura ponte verso la riforma organica che faremo il prossimo anno. Spenderemo meno di un miliardo per agevolare 40-50mila lavoratori. Pensavamo anche a un bonus per chi resta a lavorare, ma la prudenza di bilancio ci induce a rinunciare".

Durigon ha fatto presente che "anche con Quota 102 del governo Draghi è stato così: una misura ponte pensata per 16mila persone e scelta dalla metà. In manovra metteremo una formula che evita lo scalone di gennaio per un gruppo di lavoratori. Quota 41 ci sarà e questo è importante: la stiamo studiando nei dettagli con la ministra del Lavoro Marina Calderone e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Per una riforma complessiva delle pensioni bisogna discuterne con i sindacati e ci vuole tempo. Questa è una legislatura anomala, iniziata di fatto solo a novembre. In campagna elettorale avevamo detto che facevamo Quota 41, molto cara anche ai sindacati. E così sarà. Quota 41 pulita, senza vincoli di età, costa 4 miliardi il primo anno e poi a salire. Se la limitiamo a chi ha 61 o 62 anni, con il divieto di cumulo con un reddito da lavoro, il costo scende sotto il miliardo, con un piccolo trascinamento nel 2024. Poi ci sarà la riforma".

E come sarà poi la riforma? Il sottosegretario spiega che "vogliamo intanto separare la spesa per assistenza da quella per la previdenza, per dare un segnale di sostenibilità delle pensioni italiane all’Europa e ai mercati. E poi penso a una flessibilità in uscita per tutti, a partire da una certa età e tenendo conto che il metodo contributivo sta diventando prevalente tra i lavoratori. Rivedremo tutte le uscite anticipate, con un occhio di riguardo a giovani, donne e mestieri usuranti". Sui giovani, per i quali crescono le preoccupazioni sulle future pensioni, Durigon sottolinea: "Un problema serio, certo loro non useranno mai Quota 41, difficile che abbiano 41 anni filati di contributi. Immagino per i giovani una pace contributiva per coprire i buchi del lavoro saltuario, il riscatto della laurea agevolato e la defiscalizzazione per la previdenza complementare". Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, aggiunge: "La stretta sugli abili al lavoro ci sarà: l’assegno sarà sospeso di sicuro per sei mesi all’anno, se si rifiuta l’unica offerta di lavoro oppure non si seguono i corsi di formazione che vogliamo potenziare. Ma non prevediamo un’applicazione retroattiva delle nuove norme. Non toglieremo da gennaio l’assegno a nessuno, almeno non dall’oggi al domani".

