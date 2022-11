Pensioni, il piano di Giorgetti: finestre per uscite anticipate ma anche incentivo del 10% a chi rinvia il ritiro

13 novembre 2022 a

a

a

Una novità sul fronte pensioni per cercare di tenere in equilibrio i costi del sistema Italia. L'idea è di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze, e la svela in esclusiva il Corriere della Sera. Giorgetti ha due obiettivi per le pensioni: rivederle senza aggiungere ulteriori costi (dunque a parità di spesa sull’orizzonte dei prossimi anni) ma senza depauperare le imprese e il welfare delle competenze oggi così difficili da reperire sul mercato del lavoro. Per questo, con il sostegno della premier Giorgia Meloni, al Tesoro si sta studiando un sistema che apra finestre di uscita dal lavoro prima dei 67 anni, sì. Ma in parallelo offra incentivi in busta paga – a zero costi per lo Stato e per le imprese – a chi decide di restare occupato.

Decreto Aiuti, tutte le misure: dal taglio accise al superbonus





Alle tendenze attuali il costo delle pensioni in Italia salirà di 58 miliardi al 2025, più 19,5% in tre anni. Un punto netto in più di prodotto interno lordo (Pil) in termini reali. Questo aumento non è solo molto più rapido della crescita prevista dell’economia, anche includendo l’effetto dell’inflazione sul fatturato (+13,4%). È anche il doppio più rapido della crescita dei contributi, il cui flusso dovrebbe salire di 32 miliardi ed essere a metà di questa legislatura di 59 miliardi all’anno inferiore alle pensioni da pagare. Ed è più rapido, l’aumento del costo delle pensioni, anche della crescita di tutte le entrate tributarie: con le leggi oggi in vigore, queste ultime sono destinate a salire di dieci miliardi in meno degli assegni di quiescenza. Ciò significa che nel meno costoso dei casi oggi contemplati (legge Fornero) le pensioni fra tre anni costeranno circa un punto di deficit su Pil in più all’anno.

Pensioni, ministra Calderone: "Quota 41 ipotesi di riferimento"

Dunque il sistema pensionistico va revisionato senza gravare sui costi e - ribaltando il paradigma dominante - non far uscire di scena anzitempo manodopera poco rimpiazzabile. Per questo al Tesoro si lavora all’ipotesi di finestre per l’uscita anticipata (per esempio a 62 o 63 anni con un congruo numero minimo di anni di contributi), ma un lavoratore che abbia maturato i requisiti potrebbe scegliere di restare sulla base di incentivi ben precisi: se continua a lavorare, il dipendente e il datore smettono di versare i contributi e parte di quelle somme entrerebbero in busta paga come aumento netto di stipendio (per esempio, di circa il 10%). L’azienda potrebbe godere di un calo del costo lordo del lavoro, il dipendente di una busta paga più alta. Poi il pensionamento avverrebbe sulla base dei contributi accumulati fino al momento in cui il lavoratore ha scelto questa opzione, senza contare l’anzianità degli ultimi anni di lavoro incentivato. L'idea è al vaglio e in evoluzione.

Trivelle, dal Governo Meloni via libera alle nuove concessioni sull'Adriatico: si potrà estrarre anche a 9 miglia dalla costa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.