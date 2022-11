Fisco, lo studio Cgia: quest'anno pressione record, 43,8% del Pil

Pietro De Leo 12 novembre 2022 a

Uno studio della Cgia ha certificato, relativamente al 2022, un aumento della pressione fiscale, salita al 43,8%, un record. Le cause di questo sono molteplici, ma non riguardano un aumento della tassazione sulle imprese e le famiglie. Piuttosto, vanno individuate nella complessità di fattori che intervengono sulla pressione fiscale. Dunque, innanzitutto la crescita dell’inflazione, che per forza di cose ha fatto salire le imposte indirette (e infatti già nelle battute finali del governo Draghi era stato calcolato un extragettito Iva di circa una decina di miliardi).

Altro tema, poi, il venir meno di molte proroghe alle sospensioni e ai versamenti fiscali risalenti al 2022. Infine, l’introduzione dell’assegno unico, che di fatto è entrato al posto delle vecchie detrazione per i figli a carico. Dunque, nel complesso, le entrate erariali nel 2022 sono cresciute di 37miliardi di euro rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo studio Cgia, inoltre, mette in luce un’ulteriore caratteristica del sistema italiano: la gravosità della burocrazia fiscale. Per assolvere ai suoi oneri, gli imprenditori italiani perdono 30 giorni l’anno (pari a 238 ore). In Francia ne servono 17 (139 ore), in Spagna 18 (143 ore) e in Germania 27 (218 ore). La media in area euro è di 18 giorni (147 ore). Un primato negativo, quindi, a sottolineare un assunto purtroppo solido che vede l’Italia come un Paese dove è difficilissimo fare impresa. Intervenire sulla burocrazia fiscale, dunque, è dunque urgente se si vuol recuperare competitività.

