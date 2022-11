Million Day, oggi giovedì 10 novembre 2022: l'estrazione dei numeri vincenti in diretta

10 novembre 2022 a

Anche oggi, giovedì 10 novembre, appuntamento con Million Day. Alle 20.30 l'estrazione della cinquina milionaria da parte di Lottomatica che gestisce il concorso. Per vincere un milione di euro bisogna indovinare tutti i cinque numeri. Immediatamente dopo si procede con l'estrazione extra e in questo caso in caso di cinquina il premio è di 100mila euro. Questi i numeri estratti oggi: (in aggiornamento).

