Gianduiotti e cremini con larve di farfalle. Ritirati i cioccolatini di un famoso marchio

Plodia allo stato larvale in alcuni lotti di gianduiotti e cremini della ditta Pernigotti che sono stati immediatamente ritirati dal mercato. La segnalazione è arrivata dal ministero della Salute che indica "possibile presenza di corpi estranei, ovvero una contaminazione da plodia allo stadio larvale". L'azienda di Novi Ligure, in provincia di Alessandria, ha deciso di disporre il ritiro dal commercio dei prodotti. Come scrive leggo.it, i corpi estranei sono noti come "farfalline della farina". Sono piccolissimi insetti, comunque innocui per l'uomo. Il ritiro riguarda le confezioni da 150 grammi dei "Gianduiotto - Praline di cioccolato alle nocciole gianduia" e "Cremino - Praline al cioccolato al latte e alle nocciole gianduia con farcitura alla nocciola", prodotti da Pernigotti. Nel primo caso si tratta dei lotti/scadenze L4D 10.04.24 / L4D 13.04.24 / L4D 19.04.24. Mentre nel secondo caso sono 13.04.24 / L4D 14.04.24 / L4D 17.04.24. I dolci sono stati realizzati nello stabilimento di Novi Ligure. I clienti che hanno acquistato i prodotti sono invitati a non consumarli e a restituirli al punto vendita.

