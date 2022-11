Diana Del Bufalo, la malattia: "Soffro di coprolalia" sindrome di dire inadeguatezze quando ci si annoia

08 novembre 2022 a

"Ho un disturbo, la coprolalia". Diana Del Bufalo in una intervista rilasciata al Corriere della Sera ha raccontato della malattia di cui soffre. Una sindrome che le causa “l’impulso di dire inadeguatezze. La prima volta che mi è capitato ero nel negozio della ex di mio fratello. Una signora ha chiesto se su una collanina si poteva incidere altro, oltre ai fiori. La ex di mio fratello risponde ‘no, solo i fiori’. E io dico: ‘Marta, magari la signora ci voleva un bel fallo!’. Mi hanno spiegato che è un ramo della sindrome di Tourette, mi capita quando mi sto annoiando e sono tutti formali”.

Diana Del Bufalo è una delle attrici più in voga degli ultimi anni, "nata" artisticamente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Tra fiction di successo (Che Dio ci aiuti su tutte) e film apprezzati, è sicuramente un personaggio con tanti estimatori tra pubblico e addetti ai lavori. Per quanto riguarda la vita privata, dopo una relazione con il cantante Francesco Arpino, dal 2015 al 2019 è stata legata sentimentalmente all’attore e regista Paolo Ruffini, conosciuto durante la conduzione del programma Colorado su Italia1. Da fine 2019 a ottobre 2020 è stata legata con Edoardo Tavassi.Recentemente il gossip su di lei ha parlato di una storia in corso con il batterista Michele Villetti.

Proprio su Ruffini ha detto al Corriere della Sera: "Ha detto che vuole diventare padre? Sono contenta per lui, ora abbiamo un bel rapporto. Io penso che vorrò diventare madre, un giorno, adesso no, manca un compagno. Con Paolo devo dire che la voglia mi era venuta”. Quindi Cristiano Caccamo: “I nostri follower non credono al fatto che due che vanno d’accordo possano non stare insieme. Ci dicono di continuo: ‘Siete belli, simpatici, avete questa connessione speciale, ci volete far credere che non avete una storia?’ Ebbene sì: l’amicizia tra uomo e donna esiste”, spiega.

