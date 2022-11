Lotto e Superenalotto, i numeri di oggi martedì 8 novembre

08 novembre 2022 a

a

a

Nuovo appuntamento con la storia dei giochi pubblici per il Superenalotto. Oggi, martedì 8 novembre, altra estrazione con in palio un jackpot da favola: 302.5 milioni di euro. Una somma pazzesca. Il sei manca ormai dal 22 maggio 2021 quando fu centrato a Montappone, in provincia di Fermo. Da allora nessuno è più riuscito a indovinare i sei numeri e il jackpot è cresciuto all'inverosimile, battendo tutti i record. Nell'ultimo concorso dieci giocatori hanno realizzato il cinque, vincendo 40.350 euro a testa. I 4 stella sono stati cinque: 33.478 euro ciascuno. Stasera nuova caccia alla sestina da sogno.

Ecco i numeri estratti (in aggiornamento).

Ovviamente è giorno di estrazione anche per il concorso del Lotto. Di seguito le ruote e i numeri fortunati.

(in aggiornamento)

LOTTO

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.