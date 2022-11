Eurojackpot oggi martedì 8 novembre. Ecco i numeri

08 novembre 2022 a

a

a

Il martedì da quest'anno è giorno d'estrazione anche per Eurojackpot. Sarà così pure oggi, martedì 8 novembre. Dopo le ore 20 verranno tirati a sorte i numeri vincenti. Nell'ultimo concorso, quello di venerdì 4 novembre, nessuno ha centrato il 5 + 2 e il jackpot è di 120 milioni di euro. Hanno festeggiato cinque giocatori che hanno indovinato il 5 + 1 e che portano a casa 4.8 milioni di euro ciascuno. Le vincite sono state realizzate in Germania (4) e Polonia. Sono stati azzeccati anche otto 5 + 0 che hanno fruttato 296mila euro ognuno. Oggi si replica. Questi i numeri estratti (in aggiornamento).

Superbonus, Poste italiane per ora sospende la cessione del credito: stop a nuove pratiche

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.