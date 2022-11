Twitter, Elon Musk: "Diventerà la più autorevole fonte di informazioni del mondo"

07 novembre 2022 a

a

a

"Twitter deve diventare di gran lunga la più accurata fonte di informazioni sul mondo. Questa è la nostra missione". Lo ha dichiarato in un tweet il nuovo proprietario della piattaforma Elon Musk. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il passaggio del social a Musk. Sono seguite brucianti polemiche perché tra le prime azione della nuova proprietà c'è stata un'ampia campagna di licenziamenti per la riduzione del personale. Secondo gli osservatori dei social si tratta di un'azione che innesca una inevitabile diminuzione dei controlli e quindi una maggiore diffusione di fare news. Musk oggi smentisce categoricamente, sottolineando quello che è il suo obiettivo. Far diventare Twitter la principale fonte informativa del mondo.

Twitter è di Elon Musk, acquisto perfezionato. Subito licenziati quattro super dirigenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.