Million Day, oggi sabato 5 novembre 2022: l'estrazione dei numeri vincenti in diretta

Appuntamento con Million Day anche oggi, sabato 5 novembre. Alle 20.30 l'estrazione della cinquina milionaria da parte di Lottomatica che gestisce il concorso. Per vincere un milione di euro bisogna indovinare tutti i cinque numeri. Immediatamente dopo si procede con l'estrazione extra e in questo caso in caso di cinquina il premio è di 100mila euro. Questi i numeri estratti oggi: 21-29-36-38-46 (extra 25-30-39-42-51).

