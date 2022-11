Pensioni, Calderone: "Stiamo studiando, quota 41 punto di riferimento"

04 novembre 2022 a

Il governo lavora sui nuovi parametri per andare in pensione. Durante la campagna elettorale l'abolizione della Legge Fornero è stato uno dei cavalli di battaglia del centrodestra, in particolare della Lega. Ora l'Esecutivo ha iniziato ad affrontare il dossier e quota 41 potrebbe essere un punto di riferimento. Lo ha ammesso Marina Calderone, ministra del lavoro e delle politiche sociali al termine dell'incontro con le parti sociali. Ha però specificato che "è ancora presto per poter dire in che modo e con quali condizioni". Calderone ha puntualizzato che quella attuale è "una fase in cui stiamo studiando gli strumenti", aggiunge. Sembra invece scontata la proroga di Opzione donna. Ovviamente la situazione economica attuale, il caro prezzi, l'elevato costo dell'energia, non aiutano considerato che i fondi a disposizione del governo guidato da Giorgia Meloni sono pochi e che al momento la priorità è senza dubbio l'aiuto a imprese e famiglie.

Video su questo argomento Cgil, Cisl e Uil: le emergenze sono salari, pensioni e sicurezza TMNews

