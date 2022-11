Cartelle esattoriali e multe, saranno cancellate quelle sino a mille euro

04 novembre 2022 a

Il nuovo governo Meloni vuole cancellare le cartelle esattoriali di importo medio-basso, quella valanga cioè che sta per abbattersi su molti italiani (sono circa 23 milioni i nostri connazionali con una pendenza esattoriale). L’invio di avvisi e cartelle esattoriali che erano stati sospesi durante l’emergenza è infatti ripartito già nel settembre 2021, ma è ora che il grosso degli invii potrebbe trasformarsi in una vera "stangata" per famiglie e imprese, anche in vista dei rincari delle bollette energetiche previsti per l’inverno. L'obiettivo sarebbe cancellare le pendenze medio-basse (sino a un massimo di mille euro) e poi buttarsi su una nuova riforma fiscale.

I numeri che riferisce il Corriere della Sera sarebbero esorbitanti. Il Fisco alla fine dell’estate ha infatti già notificato 10 milioni di cartelle e per gli ultimi 4 mesi di quest’anno è previsto l’invio di almeno altri 5 milioni. Di queste, il 56% sono considerate “cartelle pazze”, ovvero con errori perché il debito è decaduto o perché già pagato. Nella bozza di convenzione tra Agenzia delle entrate e ministero dell’Economia per il triennio 2022-2024 si stabilisce la riscossione entro quest’anno del 70% delle cartelle ricevute dagli enti impositori tra il 2020 e il 2021 (il restante 30% delle cartelle sospese saranno inviate nel 2023).

Per evitare che la situazione diventi esplosiva la nuova maggioranza ha aperto un dossier per tentare di trovare una soluzione. L’obiettivo è di avere subito un decreto legge Aiuti, da accompagnare alla nuova legge di Bilancio, con una nuova sanatoria delle cartelle per il 2023.

