Eurojackpot oggi venerdì 4 novembre. Il 5 + 2 vale 120milioni di euro

Il jackpot del Superenalotto è da brividi, ma anche Eurojackpot non scherza. Il concorso europeo mette in palio la bellezza di 120 milioni di euro oggi, venerdì 4 novembre. Nell'ultimo concorso, infatti, nessun giocatore ha azzeccato il 5 + 2. Hanno festeggiato due scommettitori che hanno azzeccato il 5 + 1 e che portano a casa la bellezza di un milione 794.887 euro a testa. Le vincite sono state realizzate in Germania e Svezia. Cinque i 5 + 0 che hanno fruttato oltre 266mila euro ciascuno. Stasera si replica. Questi i numeri estratti a sorte: 7 - 9 - 40 - 48 - 49. Euro numeri: 7 - 8.

I numeri vincenti di Million Day

