Superenalotto, sabato 5 novembre jackpot da record: 301 milioni, mai così alto

04 novembre 2022 a

a

a

Il jackpot più ricco di sempre: nella prossima estrazione del Superenalotto, sabato 5 novembre 2022, ci saranno in palio 301 milioni di euro. Una cifra mai vista nel gioco Sisal che premia chi riesce ad azzeccare i sei numeri capaci di cambiare la vita al fortunato di turno. L'ultima combinazione vincente, quella di ieri (10-15-37-40-43-59) non ha visto oltre che alcun 6, neanche vincitori con il 5+1 (il numero jolly era il 5, il superstar invece 67). Sono stati registrati cinque vincitori con il 5 (vincita da 57.813,71 euro a testa).

I numeri vincenti di Superenalotto e Lotto. Jackpot da record: 299,4 milioni di euro

I 301 milioni di euro come jackpot sono un record assoluto che ha già superato abbondantemente il precedente primato di 209.1 milioni poi vinti a Lodi nel 2019 con una giocata da due euro. L'ultima sestina vincente risale invece al 22 maggio 2021 quando a Montapppone, in provincia di Fermo, vennero vinti 156,2 milioni. Occhi puntati, quindi, per scoprire dove e come sarà realizzata la mitica sestina vincente, quella che aprirà un nuovo capitolo nella storia del Superenalotto.

Assisi, vinti a Petrignano 126.804 euro con il Superenalotto

Nei quasi 25 anni di storia, Superenalotto ha regalato sogni e reso possibile la realizzazione di infiniti progetti. Chissà quali desideri avrà il prossimo vincitore? Con oltre 300 milioni di euro è possibile, ad esempio, acquistare l’Isola di RangYai in Thailandia in vendita a 160 milioni i dollari. Oppure, per cambiare continente, perché non scegliere l’Isola Chiave di Zucca in Florida (USA) al prezzo più economico di 95 milioni di dollari? Il vincitore potrebbe anche decidere di offrire cappuccio e brioche a tutti gli italiani. Così facendo, gli resterebbe ancora metà del montepremi vinto da investire in altri progetti. "Quello che è certo una vincita così alta è sbalestrante per una persona, non tutti sarebbero in grado di gestirla in maniera oculata" ha analizzato Chiara Saraceno, sociologa, all’Adnkronos.

Superenalotto, vinti 35 mila euro al bar tabaccheria della stazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.