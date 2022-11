Non solo rave party, nel Fiorentino 19 denunce per una festa techno nei boschi

01 novembre 2022 a

Non solo rave party a Modena. Diciannove persone, tra i 23 e i 48 anni, sono state denunciate per una festa techno nel Fiorentino. La polizia, a seguito di diverse segnalazioni di musica ad alto volume, è intervenuta in un’area boschiva in località Maiano, nel Comune di Fiesole.

Giunti sul luogo, gli agenti della Digos, con l'ausilio di due volanti, hanno identificato diciannove soggetti, la maggior parte residenti nel Fiorentino, che nelle ore precedenti si erano resi protagonisti della festa techno che aveva arrecato disturbo alle abitazioni della zona. Tutti gli identificati, alcuni dei quali già con precedenti per analoghe condotte, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e per invasione di terreni.

Inoltre, a uno dei più giovani sono stati sequestrati un generatore di corrente e due casse acustiche utilizzate per la diffusione della musica, materiale che, al momento dell’arrivo degli operatori, stava per essere caricato sull’autovettura allo stesso intestata.

