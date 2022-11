Eurojackpot in diretta, oggi martedì 1 novembre. Montepremi di 118 milioni di euro

01 novembre 2022 a

Come tutte le settimane, anche nella giornata di oggi, martedì 1 novembre, estrazione del concorso Eurojackpot che coinvolge la maggior parte dei Paesi europei. Nel concorso di venerdì 28 novembre, nessun giocatore ha centrato il 5 + 2 e il jackpot è salito fino a 118 milioni di euro. Hanno festeggiato tre giocatori che hanno indovinato il 5 + 1, portando a casa 1.083.615. Le vincite sono state realizzate in Germania, Finlandia e Polonia. Sono stati indovinati anche dieci 5 + 0 da oltre 183mila euro ciascuno. Oggi nuovo assalto all'Eurojackpot.

