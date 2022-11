Lotto, oggi 1 novembre nessuna estrazione. Il concorso spostato a mercoledì 2

01 novembre 2022 a

Come comunicato da Lottomatica, a causa della festività di oggi, 1 novembre, la classica estrazione del martedì è stata posticipata. I numeri saranno tirati a sorte nella giornata di domani, mercoledì 2 novembre, sempre alle ore 20.30. Cambiamenti anche per il Superenalotto. In questo caso il concorso è stato anticipato a lunedì 31 ottobre. Nessun giocatore ha centrato il sei e il jackpot sfiora ormai l'incredibile cifra di 300 milioni di euro.

