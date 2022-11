Superenalotto, jackpot da favola: quasi 300 milioni. Si gioca giovedì 3 novembre

01 novembre 2022 a

Superenalotto da sballo. Il jackpot è ormai alla soglia dei 300 milioni di euro (299.4) che saranno messi in palio nella prossima estrazione, quella di giovedì 3 novembre. Considerata la festività, infatti, il concorso dell'1 novembre è stato anticipato a lunedì 31 ottobre. Questi i numeri estratti: 12 – 17 – 32 – 64 – 81 – 84. Numero jolly 11. Ancora una volta nessun giocatore ha centrato il sei. In cinque hanno invece indovinato il 5, mettendosi in tasca 39.836 euro a testa. Tre i 4 stella da 37.944 euro ciascuno. Il sei manca dal 22 maggio 2021 quando fu azzeccato con una schedina convalidata in una ricevitoria di Montappone, in provincia di Fermo (nella foto).

