Eurojackpot oggi venerdì 28 ottobre. I numeri in diretta

Eurojackpot. Come tutti i venerdì (e da quest'anno bis il martedì) anche oggi, 28 ottobre, estrazione del concorso europeo dopo le ore 20. Non ci sono stati vincitori con 5 + 2 il 25 novembre, quindi il jackpot è salito a 104 milioni di euro. Nell'ultimo concorso, comunque, festa grande per tre giocatori che hanno centrato il 5 + 1 e che incassano 559.393. Le vincite sono state realizzate in Danimarca, Germania e Polonia. Sei i 5 + 0 da oltre 226mila euro. Oggi nuovo assalto al super jackpot. Ecco i numeri estratti (in aggiornamento).

Ecco i numeri di Million Day

