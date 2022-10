Lavoro, Mondo Convenienza assume: ecco dove e quali figure cerca

28 ottobre 2022 a

a

a

Lavoro, Mondo Convenienza assume. La catena della grande distribuzione di arredamento, selezioniona nuove figure sia per assunzioni che per stage. L'azienda fondata nel 1985 a Civitavecchia da Giovan Battista Carosi e controllata dalla Mondo Convenienza Holding, è specializzata nella gdo di mobili e complementi di arredo. Nota in tutta Italia grazie alla proposta di articoli venduti a prezzi competitivi, è tra i primari distributori di arredamento. I punti vendita sono presenti nelle regioni Lazio, Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Puglia, Sicilia, Sardegna e Campania. La catena, tra l'altro, sta continuando le sue politiche di espansione.

Tetto al contante, sarà di 5mila euro: Meloni mediatrice nel vertice con i ministri

Recentemente sono state aperte nuove posizioni di lavoro sia nella sede centrale che nei negozi della catena. Le assunzioni generalmente prevedono inserimenti a tempo indeterminato e determinato o contratti di stage, a seconda del ruolo. Attualmente Mondo Convenienza cerca le seguenti figure. Addetto vendita nelle sedi di Verona, Moncalieri (Torino), Settimo Torinese (Torino), Serravalle (Alessandria), Rescaldina (Milano), Lissone (Monza Brianza), Cremona, Trezzano sul Naviglio (Milano), San Giuliano Milanese (Milano), Voghera (Pavia), Como, Brescia, Bologna e Rimini.

Formazione, da Fondirigenti nuovo avviso dedicato a leadership femminile con 1,5 mln di euro stanziati

Ma l'azienda cerca anche arredatori a Pontecagnano (Salerno), Pisa, Prato, Serravalle Scrivia (Alessandria); capoturno impianto logistico a Borgo San Michele (Latina), Magione (Perugia), Belfiore (Verona), Pianiga (Venezia), Foggia, Galatina (Lecce), Catanzaro, Pisa, Montano Lucino (Como), Pomezia (Roma), Borgo Panicale (Perugia), Genova, Massa Marittima (Grosseto). E ancora: consulenti di arredo dolce casa nelle sedi di Udine, Siena, Sassari, Sanremo (Imperia), Salerno, Piacenza, Padova, Olbia, Nuoro, Milano, Genova, Firenze, Civitavecchia (Roma), Bolzano, Bergamo e Ancona. Per la sede centrale di Civitavecchia cerca addetto gestione flotta; addetto ordini; analista di processo; controller supply chain; graphic designer e photo editor – Renderista; internal auditor; marketing specialist; specialista bilancio civilistico e consolidato; specialista bilancio holding; specialista pianificazione e controllo; specialista procedure e policy; specialista qualità; tecnico hardware & software; visual tecnico. Ancora in altre sedi: area manager logistica Nord Ovest a Torino; coordinatore ufficio amministrativo a Pomezia (Roma); hr business partner zona Centro Sud Italia a Pescara; specialista ufficio bilanci a Pomezia (Roma). Questa la pagina web in cui consultare gli annunci di lavoro e inviare il curriculum.

Lavoro, un'azienda su due non trova personale specializzato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.