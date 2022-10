Twitter è di Elon Musk, acquisto perfezionato. Subito licenziati quattro super dirigenti

28 ottobre 2022 a

"L’uccello è stato liberato". Il riferimento è al simbolo di Twitter, appunto un uccello di colore azzurro, e con questo tweet Elon Musk ha annunciato di aver completato l’acquisto della piattaforma social per 44 miliardi di dollari e, come prima mossa, ha licenziato i massimi dirigenti della società. Rimossi, quindi, l’amministratore delegato Parag Agrawal, il direttore finanziario Ned Segal e il capo degli affari legali e delle politiche Vijaya Gadde, secondo quanto riportano la Cnn e Sky News.

Il fondatore di Tesla e Space X ha annunciato l'acquisto alle ore 18 della California, le tre di notte in Italia. Gli avvicendamenti erano dati per scontati, ma, stando a quanto è trapelato, Musk li ha voluti rendere spettacolari e umilianti facendo scortare i manager fuori dal quartier generale di Twitter, nel centro di San Francisco. Musk, che oggi potrebbe avere un incontro pubblico con tutti i 7500 dipendenti, nei colloqui avuti ieri con alcuni di loro avrebbe detto che, anche se ci saranno sicuramente tagli di organico, lui non intende licenziare il 75 per cento del personale. Questa notizia era trapelata da un suo colloquio con possibili investitori: l’indiscrezione aveva subito fatto il giro del mondo e l’imprenditore, fin qui, non l’aveva smentita.

Sempre ieri Musk ha fatto altre due parziali marce indietro. Pur confermando di voler fare di Twitter un tempio del free speech ("è importante per il futuro della civiltà costruire una piazza digitale aperta a tutti") l’imprenditore ha aggiunto che, "ovviamente questo non significa che la piattaforma possa diventare un free for all hellscape (cioè un luogo infernale, caotico e senza regole) dove si può dire qualunque cosa senza subirne le conseguenze".

