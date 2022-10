Superenalotto e Lotto oggi martedì 25 ottobre in diretta. Ecco i numeri

25 ottobre 2022 a

a

a

Il jackpot del Superenalotto di oggi, martedì 25 ottobre, è da mal di testa: 294,8 milioni di euro. Il sei ormai manca da oltre 17 mesi, da quel 22 maggio 2021 quando fu centrato con una giocata convalidata a Montappone, in provincia di Fermo, che fruttò l'incredibile somma di 156 milioni di euro. Ormai il montepremi ha raggiunto quasi il doppio: il più alto della storia del gioco. Nell'ultimo concorso, quello di sabato scorso, sono stati centrati nove cinque da 35.243,95 euro a testa. Sei, invece, i 4 stella da 40.672 euro. Oggi si riprende la corsa al sogno. Come sempre estrazione di Lotto e Superenalotto a partire dalle ore 20. Questi i numeri tirati a sorte: (in aggiornamento).

