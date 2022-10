Million Day in diretta, i numeri di oggi lunedì 24 ottobre

24 ottobre 2022 a

a

a

Inizia una nuova settimana, l'ultima del mese, e anche oggi, lunedì 24 ottobre, Million Day mette in palio i suoi milioni. Il giochino è sempre lo stesso: indovinare la cinquina per vincere un milione di euro. L'estrazione viene effettuata alle ore 20.30 da Lottomatica. Chi indovina tutti i cinque numeri vince il milione. Premi minori per chi azzecca quaterna, terno o ambo. Segue l'estrazione Extra che premia la cinquina con 100mila euro. Indovinare cinque numeri non è affatto semplice, ma il milione in palio spinge ogni giorno migliaia di italiani a tentare la fortuna. Ecco i numeri di oggi, lunedì 24 ottobre: (in aggiornamento).

Cgia: "Sarà un inverno tra i più difficili. Servono 70 miliardi per famiglie e imprese". Le città che stanno peggio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.