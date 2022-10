Lotto e Superenalotto, in diretta i numeri di oggi sabato 22 ottobre

22 ottobre 2022 a

293.2 milioni di euro. E' l'incredibile jackpot del Superenalotto in palio nel concorso di questa sera, sabato 22 ottobre. L'estrazione come sempre avverrà alle ore 20, insieme a quella del Lotto. Il sei manca dal 22 maggio 2021 quando fu centrato con una scommessa convalidata in una ricevitoria di Montappone, in provincia di Fermo. Nell'ultimo concorso in sette hanno azzeccato il cinque, intascando 37.434,46. I dodici 4 stella, invece, hanno vinto 21.597. Stasera nuova caccia al colpo da favola. Di seguito i numeri sorteggiati.

SUPERENALOTTO

(in aggiornamento)

Numero Jolly

Numero SuperStar

La cinquina che vale un milione di euro

I NUMERI DEL LOTTO

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

