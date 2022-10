Amazon, pugno di ferro contro i broker di recensioni false

Christian Campigli 20 ottobre 2022 a

Nulla di spontaneo e genuino. Ma un vero e proprio lavoro, portato avanti per screditare gli altri e trarne vantaggi personali. Amazon rafforza la linea dura contro i broker di recensioni false e presenta in Italia la sua prima denuncia penale a livello europeo e la sua prima causa civile in Spagna. Il colosso dell'e-commerce, come riporta l'agenzia di stampa AdnKronos, segnala come “questi due procedimenti, insieme ad altre 10 nuove azioni legali recentemente avviate negli Stati Uniti, mirano a individuare e bloccare gli operatori che attualmente gestiscono più di undicimila siti e gruppi social che alimentano il mercato delle false recensioni su Amazon e in altri negozi online in cambio di denaro o prodotti gratuiti”.

La multinazionale ha anche presentato la sua prima denuncia civile in Spagna contro un broker di recensioni false, Agencia Reviews. L'operatore prende di mira venditori e clienti e comunica tramite il servizio di messaggistica istantanea Telegram. Secondo le indagini di Amazon, il sospetto truffatore rimborsa completamente i clienti una volta che questi pubblicano una falsa recensione a 5 stelle. Amazon ha anche inviato lettere di diffida a cinque siti con sede in Germania, che indirizzavano i visitatori a broker di false recensioni.

Un team dedicato di investigatori esperti, avvocati, analisti e altri specialisti che opera a livello globale e rintraccia i broker di recensioni false, raccoglie prove sulla loro attività e intraprende azioni legali contro di loro, con l’obiettivo di identificare i colpevoli e fermare le frodi all’origine. “Assicurare questi malfattori alla giustizia attraverso azioni legali e denunce penali è una tra le tante iniziative importanti con cui proteggiamo i clienti affinchè possano fare acquisti in tutta tranquillità”, ha dichiarato Dharmesh Mehta, vice president of selling partner services di Amazon.

