Banca Mps, i sindacati: "L'azienda accolga tutte le domande di esodo"

"Pur non sfuggendo a nessuno, tantomeno alle organizzazioni sindacali di Banca Monte dei Paschi di Siena, la complessità di questi giorni in cui si definisce l'aumento di capitale che servirà anche a finanziare il Fondo di Solidarietà e gettare le basi per la continuità operativa solida e duratura che tutti auspichiamo, ci vediamo costretti a richiamare l'attenzione dell'azienda sulla perdurante indeterminatezza sul numero dei futuri esodi". Così in un comunicato la segreteria di Coordinamento sindacati Mps: Fabi, First Cisl, Cgil Fisac, Uilca, Unisin.

"Le domande pervenute - prosegue la nota dei sindacati - sono 4.125, contro le 3.500 previste dall'azienda nel Piano Industriale e regolate dall'accordo sindacale siglato lo scorso 4 agosto. È necessario che, a soli 40 giorni dal termine di uscita, l'azienda faccia le valutazioni del caso e finalmente si esprima sulla possibilità di accogliere tutte le domande per consentire ai colleghi interessati di superare l'incertezza sul possibile, imminente e radicale cambiamento di vita".

"Abbiamo per questo motivo già richiesto all'amministratore delegato un incontro urgente - continua la nota - finalizzato oltre alla definizione della questione a fornirci rassicurazioni alla luce delle continue notizie di stampa. Confidiamo che la volontà di sciogliere questo nodo andando incontro alle legittime aspettative dei colleghi aderenti al fondo, coniugato alla necessità altrettanto impellente di fare luce sulla sostenibilità organizzativa e funzionale della banca post esodo, sia una esigenza sentita non solo dalle organizzazioni Sindacali, ma anche dall'Azienda", concludono i sindacati.

