Carburante, stabili i prezzi di benzina e diesel

19 ottobre 2022 a

Restano sostanzialmente stabili i prezzi di benzina e diesel sulla rete dei carburanti. Emerge dall'analisi odierna (mercoledì 19 ottobre) messa a punto da Quotidiano energia. Il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è in media di 1,704 euro al litro; il prezzo medio del diesel self è 1,892. "Con le quotazioni internazionali ieri in discesa, le compagnie restano infatti anche oggi ferme sui prezzi raccomandati dei due carburanti - rileva Quotidiano energia - di conseguenza le medie dei prezzi praticati alla pompa evidenziano solo lievissime oscillazioni. In flessione invece il metano autotrazione". Per quanto riguarda la modalità con il servizio, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,852 euro al litro; la media del diesel arriva a 2,035 euro al litro. I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,785 a 0,806 euro al litro. Il prezzo medio del metano auto risulta in calo collocandosi tra 2,651 e 3,258 euro al kg.

