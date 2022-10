Caro energia, gli italiani rischiano il distacco della corrente durante la giornata. Il video

19 ottobre 2022 a

Gli italiani rischiano di dover affrontare un inverno durissimo e in alcune ore del giorno potrebbero restare addirittura senza corrente elettrica oppure dover fare i conti con la diminuzione della potenza. Decisiva la guerra in Ucraina che ha creato le tensioni internazionali e causato il drammatico aumento dei prezzi. A spiegare cosa può accadere, è stato Flavio Cattaneo, vicepresidente esecutivo di Italo, in un intervento a DiMartedì, il programma di La7 condotto da Giovanni Floris. L'aumento del prezzo del gas incide in maniera notevole sulla bolletta dell'energia elettrica: "Se aumenta il costo del gas a causa della guerra in Ucraina, aumenterà il costo dell'energia. Non è detto che quest'inverno non assisteremo a nuovi tagli, con l'effetto di uno shortage, ossia mancanza di gas". Nello scenario peggiore, dunque, "bisogna pensare di ridurre i consumi". Come? "Con i distacchi programmati - prosegue Cattaneo - La gente avrà a casa o un'energia più debole, oppure i distacchi in determinate ore della giornata". Il vicepresidente di Italo non nega l'ipotesi, anche se si tratta di uno scenario eccezionale: "Potrebbe capitare, i piani lo prevedono dato che il Paese deve andare avanti. Non tutto lo stoccaggio a disposizione può essere usato, perché se si svuota non c'è la pressione per utilizzare quella parte di gas". Clicca qui per il video dell'intervento di Cattaneo.

