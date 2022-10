Million Day, l'estrazione dei numeri vincenti di oggi 17 ottobre 2022: la diretta

17 ottobre 2022 a

a

a

Riparte la settimana e anche oggi - lunedì 17 ottobre 2022 - come ogni giorno ci sarà la possibilità di una vincita milionaria con Million Day, una lotteria basata sull'estrazione casuale di cinque numeri compresi tra l'1 e il 55. E ogni giorno c'è una chance aggiuntiva, di importo minore, grazie ai numeri extra. Nel 2022 le vincite milionarie sono state 26, l'ultima il 12 settembre a Roma con una giocata online di tre euro. Anche oggi, come sempre, il Corriere dell'Umbria segue l'estrazione dei numeri vincenti in diretta. Questa la serie fortunata: 4 - 12 - 27 - 33 - 52. Extra: 1 - 24 - 35 - 44 - 48.

Grande Fratello Vip su Canale5: squalifiche, nomination, triangoli amorosi e nuovi concorrenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.