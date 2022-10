Caro prezzi, generi alimentari alle stelle. Non accadeva dal 1983

17 ottobre 2022 a

Aumenti record per i prezzi. Non solo per l'energia ma per tutti i beni. A settembre 2022 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (al lordo dei tabacchi) registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dell’8,9% su base annua, mentre nell'analisi precedente era del +8.4%. La rilevazione è dell'Istat che spiega che occorre risalire all'agosto del 1983 per trovare un dato peggiore relativamente i generi alimentari. In quella occasione l'aumento dei prezzi del carrello della spesa su base annua arrivò a toccare l'11.5%, superiore al 10.9% del settembre 2022. I pezzi per beni alimentari, per la casa e la persona, infatti, schizzano dal +9.6% al + 10.9% su base annua.

