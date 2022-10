Pensioni, Opzione Uomo: via dal lavoro a 58 anni. Il piano di Giorgia Meloni

17 ottobre 2022 a

Un'altra rivoluzione sui parametri per andare in pensione? Possibile. Il piano di Giorgia Meloni si chiama Opzione Uomo e consentirebbe di lasciare il lavoro a 58 anni, ma con 35 di contributi. Il 31 dicembre 2022 è una data importante per le pensioni. Secondo le norme attuali, perderanno valore le opzioni Quota 102, Donna e Ape Sociale. In mancanza di proroghe oppure di riforme, si torna direttamente alla legge Fornero che consente di lasciare il lavoro solo a 67 anni. Ma negli ultimi giorni sono trapelate indiscrezioni sui progetti della donna che sarà il futuro premier del governo. Meloni non solo sarebbe decisa a prorogare Opzione donna, ma anche a varare Opzione uomo.

Il Corriere della Sera ha spiegato che permetterebbe di andare in pensione all'età di 58 anni, avendone però almeno 35 di contributi. Per il calcolo dell'assegno verrebbe applicato il metodo contributivo. In pratica sarebbe possibile andare in pensione molto prima, ma il taglio oscillerebbe tra il 13 e il 31%, come ha scritto La Repubblica. Ovviamente ogni caso farebbe storia a sé e andrebbe parametrato sui contributi versati.

Il centrodestra si gioca molta credibilità sul tema delle pensioni. Da sempre Matteo Salvini, leader della Lega, critica aspramente la Legge Fornero che applica parametri strettissimi per arrivare al meritato riposo dopo una lunga vita di lavoro. La Lega ha proposto quota 41, consentire, cioè, di andare in pensione pur avendo 41 anni di contributi, mentre attualmente ne occorrono 42 e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne. Ora spunta l'ipotesi Opzione Uomo. L'Italia spende molto per le pensioni. Quest'anno 297,3 miliardi che potrebbero salire a oltre 320 nel 2023 a quasi 340 nel 2024 e a poco meno di 350 nel 2025. Un problema non indifferente per il governo che dovrà guidare il paese nei prossimi anni.

