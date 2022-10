Lotto e Superenalotto di diretta oggi sabato 15 ottobre. I numeri

15 ottobre 2022 a

Lotto e Superenalotto in diretta oggi, sabato 15 ottobre. Il jackpot vola a 289.2 milioni di euro, visto che il sei non viene centrato dal 22 maggio 2021 quando fu un fortunato scommettitore di Montappone, in provincia di Fermo, a conquistare 156 milioni. Da allora più nessuna maxi vincita. Oggi di nuovo caccia alla fortuna. Ecco i numeri estratti.

SUPERENALOTTO

69-74-26-12-83-34

Numero Jolly: 66.

Numero SuperStar: 68.

LOTTO

Bari: 23 – 39 – 14 – 4 – 72

Cagliari: 47 – 45 – 31 – 55 – 84

Firenze: 25 – 21 – 6 – 65 – 54

Genova: 90 – 83 – 36 – 75 – 50

Milano: 38 – 50 – 28 – 68 – 53

Napoli: 5 – 48 – 29 – 35 – 7

Palermo: 30 – 7 – 62 – 58 – 48

Roma: 83 – 44 – 86 – 53 – 18

Torino: 64 – 51 – 87 – 52 – 11

Venezia: 6 – 39 – 7 – 86 – 56

Nazionale: 13 – 53 – 46 – 68 – 23

