Intesa Sanpaolo, laurea honoris causa in Ingegneria al ceo Messina

"Sento moltissimi che fanno delle previsioni catastrofiche sul futuro del nostro paese per il 2023 che io non condivido per nulla". Lo ha detto il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, che oggi ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Ingegneria Gestionale dal Politecnico di Bari. "Le aziende avranno bisogno di essere supportate per riuscire superare questo momento, ma parliamo di una fase transitoria: non parliamo della fine di un sistema industriale. Nel corso del 2023 avremo un recupero che ci porterà nel 2024 a una crescita", ha aggiunto.

Intesa Sanpaolo mette a disposizione altri otto miliardi per aiutare cittadini e imprese

Per il ceo di Intesa Sanpaolo, "abbiamo di fronte uno scenario complesso, con la necessità di mitigare l'impatto di quello che sta accadendo su chi ha più bisogno" ma "tutte le nostre azioni devono essere orientate a investire e guardare al futuro nella prospettiva di riuscire a portare il nostro paese in una fase di crescita".

Disegnare il futuro, la sfida delle imprese toscane: incontro sulla collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Confindustria

