Toscano Robusto, il sigaro "tutto d'un pezzo" per intenditori diventa una trilogia

12 ottobre 2022 a

a

a

Dopo il successo della versione 2020, torna il sigaro Toscano Robusto, l’inammezzabile per eccellenza. Una trilogia in edizione limitata che riunisce le tre varianti di gusto: sigari Toscano Robusto Arancione, Robusto Blu e Robusto Rosso. I sigari, lavorati a mano dalle sigaraie di Lucca con tecnica bicentenaria, nascono più compatti di un tradizionale Stortignaccolo, con pancia e punte ravvicinate. Infine un’affinatura di oltre 12 mesi nelle celle di maturazione garantisce un’esperienza di notevole forza e intensità. Il sigaro Toscano Robusto Trilogia è una scelta di carattere, adatta ai fumatori più navigati. La trilogia dei sigari Toscano Robusto è formata da un ripieno che non cambia: Kentucky italiano e nordamericano. La differenza delle varianti risiede nelle fasce di tabacco: una fascia di Kentucky nordamericano compone il sigaro Toscano Robusto Arancione; una fascia di Kentucky della Valtiberina avvolge il sigaro Toscano Robusto Rosso; infine una fascia di Kentucky, sempre della Valtiberina, ma fermentata, la ritroviamo nel sigaro Toscano Robusto Blu.

Accordo tra Opta, Deltafina e sindacati: occupazione della filiera del tabacco salvaguardata

“L’attenzione allo sviluppo della filiera italiana del tabacco Kentucky è da sempre tra i punti di forza di Manifatture Sigaro Toscano” dichiara Stefano Mariotti, amministratore delegato di Manifatture Sigaro Toscano. “Nei nostri sigari coesiste la tradizione tramandata da generazioni con la capacità di accogliere nuove tecniche e processi, mettendo sempre al primo posto una materia prima d’eccellenza, per offrire un’esperienza unica e da intenditori. Proprio come avviene con i sigari Toscano Robusto Trilogia, dal piglio deciso, che raccontano la storia di un marchio made in Italy dal carattere forte e chiaramente riconoscibile. Una riconoscibilità sempre più apprezzata all’estero, come recentemente testimoniato anche dall’ottenimento del prestigioso premio internazionale Cigar Trophy Award" conclude Mariotti.

Filiera del tabacco, da Jti soddisfazione per l'accordo raggiunto tra Opta e Deltafina

Il sigaro Toscano Robusto Trilogia è un’edizione a tiratura limitata che ha richiesto, per le sigaraie, un training dedicato di 6 mesi. Questo sigaro si caratterizza per le dimensioni magnum della pancia e per la forma compatta. La Trilogia è racchiusa in una confezione in alluminio da sei sigari che ne preserva unicità e profumi. La tiratura limitata del sigaro è dovuta alla maggiore complessità e al maggior tempo necessario per la sua manifattura, nonché alla limitata disponibilità del pregiato tabacco utilizzato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.