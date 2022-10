Istat, Italia sempre più povera: oltre 2.6 milioni di persone costrette a chiedere aiuto per mangiare

Pietro De Leo 10 ottobre 2022 a

Un’Italia dove le difficoltà sociali e le disuguaglianze sono aumentate con la pandemia. E’ il quadro tracciato dall’Indagine Istat “Reddito e condizioni di vita delle famiglie”, dove viene evidenziato il diverso impatto geografico delle differenze reddituali nel 2021. In quell’anno, nel 2021, la disuguaglianza si è confermata più ampia, con il 20% della popolazione che ha un reddito pari a 5,5% volte quello della fascia più povera. Nel Nord Est e nel Nord Ovest, invece, si riscontrano livelli più contenuti, rispettivamente il 3,7% e il 4,3%. Il centro, invece, mostra valori stabili nell’ultimo triennio, 4,4%.

Una situazione che è peggiorata nel 2021, dunque, rispetto ai due anni precedenti dove il reddito di cittadinanza aveva lenito le condizioni delle fasce più basse della popolazione. La differenza reddituale, comunque, si innesta anche sul tema della povertà. L’Istat, così, segnala che nel 2021 il 5,6% della popolazione, pari a 3milioni e 300 mila individui, si trovava in condizioni di “grave deprivazione materiale” e le persone a rischio povertà sono 11 milioni e 800 milia, dunque ben sopra il 10% della popolazione.

In questo quadro, peraltro, si inserisce anche un’analisi effettuata da Coldiretti, secondo la quale nel nostro Paese ci sono circa 2,6 milioni di persone costrette a chiedere aiuto per mangiare. E’ particolare, peraltro, la radiografia di quali siano le tipologie sociali che si trovano in questa condizione: “ci sono coloro che hanno perso il lavoro”, sì, ma anche “piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come molti lavoratori a tempo determinato o con attività colpite dalle misure contro la pandemia o dalla crisi energetica”. Una parte di questo blocco, è facile individuarla, ed è popolata da quello strato sociale una volta indicato come "classe media", che ha subito in maniera molto drammatica i contraccolpi di questi due anni così difficili.

