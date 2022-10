Million Day, l'estrazione di oggi domenica 2 ottobre: i numeri vincenti

09 ottobre 2022 a

Million Day non si ferma mai, nemmeno oggi, domenica 9 ottobre. Puntuale come sempre, alle ore 20.30 l'estrazione a cura di Lottomatica. Chi azzecca la cinquina vincente che viene tirata a sorte, incassa la bellezza di un milione di euro e dà una bella svolta alla propria vita. Premi minori per quaterna, terno e ambo. Subito dopo l'estrazione Extra, in questo caso la cinquina vale 100mila euro. Questi i numeri tirati a sorte oggi: 15-28-40-46-50 (numeri extra 1-18-24-30-49).

