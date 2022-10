Gas, la promessa degli Stati Uniti: "Aiuteremo noi l'Europa"

06 ottobre 2022 a

Gli Stati Uniti aiuteranno l'Europa. E' la Casa Bianca a garantire che nella crisi energetica e in tutte le altre partite, sarà al fianco dei suoi alleati. "Comunichiamo ogni giorno con i nostri alleati europei sulle sfide energetiche di questo periodo - ha dichiarto il direttore del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca, Brian Deese - Abbiamo aiutato l'Europa sul gas e continueremo a farlo nei prossimi mesi". La Casa Bianca, inoltre, annuncia che valuterà l'effettivo impatto sulla produzione di petrolio e sui mercati dopo la decisione presa ieri dall'Opec+, cioè tagliare la produzione di due milioni di barili. Deese, in volo sull'Air Force One col presidente Joe Biden verso New York, ha spiegato che l'impatto della decisione dell'Opec+ potrebbe essere "meno significativo" di quanto lascerebbe intendere. Deese ha anche riferito che l'Amministrazione ha individuato delle "alternative" per mitigare l'effetto del taglio della produzione del greggio. Tra queste, la richiesta alle compagnie petrolifere di ridurre il margine tra il prezzo all'ingrosso della benzina e quello al distributore e l'eventuale ricorso alle riserve strategiche.

