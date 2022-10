Lotto e Superenalotto di diretta oggi giovedì 6 ottobre. I numeri

06 ottobre 2022 a

a

a

Lotto e Superenalotto in diretta oggi, giovedì 6 ottobre. Il jackpot vola a 283.7 milioni di euro, visto che il sei non viene centrato dal 22 maggio 2021 quando fu un fortunato scommettitore di Montappone, in provincia di Fermo, a conquistare 156 milioni. Da allora più nessuna mixa vincita. Nell'ultimo concorso i cinque sono stati setti e i fortunati giocatori si sono aggiudicati 38.800 euro a testa.Cinque "4 stella" da 30.668 euro. Oggi di nuovo caccia alla fortuna. Ecco i numeri estratti.

Cinque numeri magici per vincere un milione

SUPERENALOTTO

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

LOTTO

BARI 29 2 3 27 11

CAGLIARI 89 59 8 46 45

FIRENZE 11 89 84 8 14

GENOVA 76 64 9 83 58

MILANO 49 1 9 70 10

NAPOLI 56 19 62 12 68

PALERMO 23 75 51 53 48

ROMA 82 89 80 14 54

TORINO 84 12 9 46 87

VENEZIA

NAZIONALE

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.