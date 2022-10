Million Day in diretta oggi giovedì 6 ottobre. La cinquina

06 ottobre 2022 a

Million Day non si ferma mai. Peccato che le cinquine siano rare, altrimenti molti italiani sarebbero milionari visto che il concorso gestito da Lottomatica non conosce soste. Estrazione anche nella giornata di oggi, giovedì 6 ottobre. Un milione di euro a tutti i giocatori che centrano i cinque numeri. Centomila a chi invece indovina la scommessa Extra. Questi i numeri (in aggiornamento).

