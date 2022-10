Million Day in diretta oggi martedì 4 ottobre. Ecco i numeri vincenti

04 ottobre 2022 a

Anche nella giornata di oggi, martedì 4 ottobre, appuntamento con Million Day. Come sempre estrazioni alle ore 20.30 a cura di Lottomatica. Chi azzecca la cinquina si mette in tasca un milione di euro. Mille, cinquanta e due euro rispettivamente per chi indovina quaterna, terno e ambo. Segue l'estrazione Extra che assegna 100mila euro a chi centra la cinquina. Ecco i numeri estratti oggi (in aggiornamento).

