Stasera in tv lunedì 3 ottobre, su Rai 2 seconda puntata di Stasera tutto è possibile. Gli ospiti

03 ottobre 2022 a

a

a

Stasera in tv, lunedì 3 ottobre, su Rai 2 secondo appuntamento con Stasera tutto è possibile. Inizio alle ore 21.20 per il programma condotto da Stefano De Martino. Al suo fianco nel cast Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che, questa settimana, imiterà Maria De Filippi e, per la prima volta, Francesca Fagnani. La puntata sarà a tema Coast to coast e avrà come ospiti, sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli: Andrea Pucci, Katia Follesa, Pamela Camassa, Peppe Iodice, Jake La Furia, Marcello Sacchetta e Gino Fastidio. Come sempre, tanti i giochi che si succederanno nel corso della puntata. Tra questi: Stammi dietro dance, Rumori di mimo, Ruba gallina, Do re mi fa male, Segui il labiale, la Stanza buia e l’immancabile Stanza Inclinata, icona del programma con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi.

Stefano De Martino, l'amore ritrovato per Belen "Ho preso quattro chili di felicità"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.