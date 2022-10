Million Day in diretta oggi lunedì 3 ottobre: la cinquina vincente

03 ottobre 2022 a

Anche oggi, lunedì 3 ottobre, come tutti i giorni, sul fronte dei giochi, in serata spazio a Million Day. Il concorso premia con una vincita da un milione di euro, i giocatori che riescono a centrare la cinquina estratta a sorte da Lottomatica. I numeri vengono tirati a sorte alle ore 20.30. Premi minori per chi indovina quaterna, terno oppure ambo. Subito dopo estrazione bis, Extra. In questo caso premio da 100mila euro per chi centra la cinquina. Questi i numeri estratti oggi (in aggiornamento).

Bollette per mezzo milione. Noto gruppo alberghiero chiude: 275 dipendenti a casa

