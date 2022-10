Superenalotto e Lotto, l'estrazione in diretta di oggi sabato 1 ottobre. Il jackpot da record e i numeri vincenti

01 ottobre 2022 a

Un jackpot da urlo quello di oggi - sabato 1 ottobre 2022 - per il Superenalotto. Il sei vale tantissimo. La terza estrazione della settimana infatti mette in palio la cifra più alta della storia del gioco, visto che anche giovedì nessuno ha azzeccato la combinazione vincete. Parliamo di 281,1 milioni di euro, un autentico record. Alle 20 è attesa l'estrazione, che coinvolge pure i numeri del Lotto. Anche qui cifre alte. Il Corriere segue entrambe le estrazioni e poi pubblica i numeri vincenti su questa pagina (in aggiornamento).

SUPERENALOTTO

3-11-14-26-67-82

Numero Jolly: 75.

Numero SuperStar: 59.

LOTTO

Bari: 67 – 36 – 58 – 68 – 33

Cagliari: 5 – 83 – 76 – 24 – 53

Firenze: 46 – 38 – 58 – 55 – 19

Genova: 67 – 79 – 27 – 39 – 70

Milano: 3 – 64 – 16 – 36 – 27

Napoli: 76 – 53 – 48 – 51 – 58

Palermo: 37 – 44 – 56 – 77 – 29

Roma: 65 – 54 – 89 – 37 – 27

Torino: 35 – 31 – 24 – 53 – 6

Venezia: 31 – 5 – 82 – 37 – 45

Nazionale: 32 – 82 – 49 – 88 – 43

