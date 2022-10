Million Day oggi sabato 1 ottobre, i numeri vincenti: l'estrazione

01 ottobre 2022 a

a

a

Nuova estrazione di Million Day oggi, sabato 1 ottobre. Alle 20,30 appuntamento con il concorso gestito da Lottomatica: in palio ci sono 1 milione di euro per l'estrazione tradizionale e 100 mila euro con l'estrazione Extra, alla quale si può giocare con un euro in più. Per vincere occorre fare cinquina, ma i premi ci sono anche per le due quaterne, i due terni e i due ambi. In pochi si portano a casa l'intero bottino, ma la voglia di sfidare la dea bendata è sempre tanta. Il Corriere segue l'estrazione in diretta e poi pubblica i numeri vincenti su questa pagina. Oggi le combinazioni fortunate sono: 2-14-15-23-37 (numeri extra 5-9-12-28-45)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.