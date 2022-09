Eurojackpot in diretta oggi venerdì 30 settembre. Ecco la combinazione

30 settembre 2022 a

a

a

Stasera venerdì 30 settembre, come tutte le settimane, estrazione Eurojackpot. Nel concorso di martedì 27 settembre, nessun giocatore ha centrato il 5 + 2 quindi il jackpot sale a 37 milioni di euro. In Slovacchia è stato festeggiato un 5 + 1 da 903mila euro, mentre in Italia uno dei quattro 5 + 0 da 127mila euro. La giocata è stata convalidata a Roma. Stasera nuova caccia al 5 + 2. Questi i numeri estratti (in aggiornamento).

Biglietto unico da Perugia e Pescara per viaggiare nel mondo: Ita Airways e Itabus insieme

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.