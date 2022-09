Superenalotto e Lotto in diretta oggi giovedì 29 settembre. Ecco i numeri che valgono un tesoro da quasi 180 milioni di euro

29 settembre 2022 a

Superenalotto, la caccia al sei continua nell'estrazione di oggi, giovedì 29 settembre. Il jackpot ormai è diventato stellare, toccando l'incredibile cifra di 279.6 milioni di euro. La super vincita, infatti, manca dal 22 maggio 2021, quando fu centrata con una scommessa convalidata in una ricevitoria di Montappone, in provincia di Fermo. Nella prima estrazione settimanale, quella di lunedì 27 settembre, il sei è stato ancora una volta latitante. Due i cinque, centrati a Trieste e Scafati (Salerno), che consentono ai fortunati vincitori di intascare 133.695 euro a testa. Sette, invece, i "4 stella" da 43.956 euro ciascuno. Oggi, come tutti i giovedì, estrazione anche per il Lotto. Di seguito i numeri fortunati.

Cinquina da un milione di euro: chi ha i numeri giusti?

