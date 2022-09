Bolletta della luce, arriva la stangata. Allarme dell'Autorità per l'energia: "Prezzi mai visti"

29 settembre 2022 a

a

a

Arriva la purtroppo attesa stangata sulla bolletta dell'elettricità. Lo spiega il direttore Divisione Energia di Arera, Massimo Ricci, in vista dell'aggiornamento del prezzo dell'elettricità per il mercato tutelato, che verrà comunicato dall' Autorità. "Prezzi mai visti", sostiene Ricci. "Indipendente dalla percentuale di aumento - aggiunge - è una percentuale che si applica su prezzi già molto alti e quindi si arriva a prezzi mai visti prima", puntualizza nel suo intervento all'Italian Energy Summit del Sole 24 Ore. E ancora: "I prezzi del prossimo trimestre purtroppo ci ricorderanno che viviamo ancora in una fase emergenziale".

Caro bollette, i Comuni spengono le luci. Mercoledì vertice dei sindaci con i prefetti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.