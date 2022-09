Million Day oggi mercoledì 28 settembre: i numeri vincenti

28 settembre 2022 a

Million Day, la caccia al milione ritorna anche oggi, mercoledì 28 settembre. Alle 20,30, infatti, si terrà la consueta estrazione del concorso gestito da Lottomatica. Un milione di euro è la cifra messa in palio nel gioco tradizionale, con la vincita che sarà convalidata solo in caso di cinquina. Se si gioca anche all'estrazione Extra, con un euro in più, raddoppiano le possibilità di successo e si va alla caccia dei 100mila euro. Premi, ovviamente, anche per quaterna, terno e ambo. Il Corriere segue l'estrazione in diretta e pubblica i numeri vincenti su questa pagina. Oggi si vince con: (in aggiornamento).

