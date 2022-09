EuroJackpot oggi martedì 27 settembre, i numeri vincenti: l'estrazione in diretta. In palio 30 milioni

27 settembre 2022 a

a

a

La prima estrazione della settimana di EuroJackpot mette in palio 30 milioni di euro. Stasera, martedì 27 settembre, alle 20 vengono estratti i numeri del concorso europeo. Venerdì 23 settembre, nessuno è riuscito a portarsi a casa il bottino pieno: il 5+2 che serve per vincere, infatti, è stato solo sfiorato. Due giocatori hanno festeggiato con il 5+1, portandosi a casa 1.225.601,50 euro a testa: le vincite sono state realizzate in Danimarca e Spagna. Indovinati anche tre 5+0 da oltre 307mila euro ciascuno. Il Corriere segue come di consueto l'estrazione in diretta e poi pubblica i numeri vincenti su questa pagina. Oggi la combinazione è la seguente: (in aggiornamento).

Maneskin, successo mondiale. E il 7 ottobre arriva il nuovo singolo The Loneliest

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.