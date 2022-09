Carburanti, prezzi in discesa: quanto costano benzina, diesel, gpl e metano oggi martedì 27 settembre

27 settembre 2022 a

Continua la discesa dei prezzi dei carburanti in Italia, soprattutto per quanto riguarda la benzina e il diesel. Se infatti fino alla scorsa settimana l'andamento era in forte aumento, oggi martedì 27 settembre per la seconda volta consecutiva si nota un calo. Sorridono quindi gli automobilisti italiani. Sulla rete nazionale, la benzina in self service scende a 1,657 euro al litro e il diesel sempre in self a 1,761 euro al litro, secondo l'analisi odierna di Quotidiano energia.

"Con le quotazioni internazionali ieri in salita sulla benzina e in calo sul diesel, oggi arriva un nuovo taglio sui prezzi raccomandati - viene spiegato da Quotidiano energia - si muove Tamoil scendendo di un centesimo su entrambi i carburanti. Prosegue di conseguenza la discesa dei prezzi praticati alla pompa". In particolare - in base all’elaborazione di Quotidiano energia sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del ministero dello Sviluppo economico - il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,657 euro al litro, il prezzo medio praticato del diesel self è 1,761 euro al litro. Per quanto riguarda la modalità con il servizio, per la benzina il prezzo medio praticato è 1,809 euro al litro; la media del diesel servito è 1,909 euro al litro. I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,792 a 0,812 euro al litro. Il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,827 e 3,436 al kg.

Queste le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,658 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,659, pompe bianche 1,655), diesel a 1,762 euro/litro (-3, compagnie 1,763, pompe bianche 1,759). Benzina servito a 1,805 euro/litro (-1, compagnie 1,847, pompe bianche 1,719), diesel a 1,905 euro/litro (-1, compagnie 1,947, pompe bianche 1,820). Gpl servito a 0,792 euro/litro (invariato, compagnie 0,797, pompe bianche 0,786), metano servito a 3,048 euro/kg (-3, compagnie 3,233, pompe bianche 2,897), Gnl 3,232 euro/kg (+8, compagnie 3,370 euro/kg, pompe bianche 3,128 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,770 euro/litro (servito 2,032), gasolio self service 1,863 euro/litro (servito 2,119), Gpl 0,894 euro/litro, metano 3,726 euro/kg, Gnl 3,422 euro/kg.

